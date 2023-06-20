منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستقبل وفداً من الإعلامي الحكومي

استقبل رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ياسر أبو هين، اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مقر المنتدى بغزة، وذلك لتهنئته بانتخابه لرئاسة مجلس إدارة المنتدى لدورة 2023-2026.

ورافق معروف وفد من مجلس المكتب الإعلامي الحكومي، وكان في استقباله إلى جانب رئيس المنتدى مديره محمد ياسين.

ورحب أبو هين بوفد المكتب الإعلامي الحكومي، معبراً عن الاعتزاز بدوره المشهود في خدمة الوسط الصحفي، مضيفاً أن المنتدى يتطلع لتعزيز العلاقة مع المكتب بما يحقق مزيداً من نهضة الإعلام الفلسطيني وخدمة الصحفيين في مختلف المجالات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في عدة مجالات مع الإعلام الحكومي وقطاعات عديدة في الداخل والخارج.

وأشار إلى رؤية منتدى الإعلاميين الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة الرامية لتحقيق المزيد من الانتشار وتعزيز التواصل مع الصحفيين الفلسطينيين باختلاف أماكن تواجدهم، والانطلاق بعدة فعاليات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن العدوان (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة حال دون تنفيذ بعض الفعاليات التي جرى التجهيز لها حينها.

من جانبه، هنأ معروف رئيس المنتدى أبو هين بتوليه المنصب الجديد؛ مشيداً بدور المنتدى الفاعل في خدمة الصحفيين والعمل على تعزيز قدراتهم بما يخدم القضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له من مخاطر كبيرة، مبدياً استعداد الإعلام الحكومي للتعاون وتقديم الدعم للمنتدى، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لعملهم؛ مؤكداً أن الإعلام الحكومي لن يتوانى عن تقديم المعونة التي يحتاجها المنتدى في سبيل تعزيز الشراكة والتكاملية لخدمة الكل الصحفي.

وأوضح أن المكتب الإعلامي الحكومي يتابع جهود المنتدى المبذولة في سبيل إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في الإعلام الفلسطيني، مثمناً مساهمته الفاعلة في حضور الرواية الوطنية الفلسطينية وتصديرها.

يذكر أن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين هيئة إعلامية تأسست كجمعية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وميدان عمله الأساسي هو الإعلام والتنمية في فلسطين، وقد حصل على ترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 7850/2007 في شهر فبراير 2007.