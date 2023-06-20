الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

التعليم بغزة تنشر بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

الرسالة نت- غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023/2024 ابتداءً من اليوم الثلاثاء 20/6/2023 من خلال الرابط الإلكتروني الآتي:

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/index.php   ودعت الوزارة كافة المتقدمين المرشحة أسماؤهم للمقابلة؛ مراجعة وتدقيق كافة بياناتهم. وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي خطأ يحتاج تعديل؛ يتم إرسال المشكلة عبر بوابة الاستقطاب أو مراجعة مبنى وزارة التربية والتعليم العالي _مدينة غزة، قسم التوظيف في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 13/07/2023، حيث سيتم اعتماد البيانات بشكل نهائي بعد هذا التاريخ.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285259

كلمات مفتاحية

غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.