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امتحان الثقافة العلمية توجيهي2023

مراجعة نهائية شامل لطلبة "التوجيهي" لمادة الثقافة العلمية توجيهي2023

مراجعة نهائية شامل لطلبة "التوجيهي" لمادة الثقافة العلمية توجيهي2023
مراجعة نهائية شامل لطلبة "التوجيهي" لمادة الثقافة العلمية توجيهي2023

الرسالة نت

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نماذج امتحانات توجيهي سابقة لمادة الثقافة العلمية مع الحل


إليكم رابط لاختبارات تجريبية في مادة الثقافة العلمية للصف الثاني عشر للفرع الأدبي لنهاية الفصل الأول 2022 - 2023.

 

نماذج امتحانات تجريبية سابقة في الثقافة العلمية للصف الثاني عشر.. توجيهي 2023

 

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حل أسئلة كتاب الثقافة العلمية توجيهي2023


 
نرفق إليكم رابط حل أسئلة كتابة الثقافة العلمية توجيهي2023

 

 

موعد نتائج توجيهي 2023


أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى تبدأ يوم الأربعاء 7 من يونيو 2023، والدورة الثانية يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285279

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