قاسم: على الاحتلال أن يتوقع المزيد من عمليات المقاومة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن على العدو (الإسرائيلي) أن يتوقع المزيد من عمليات المقاومة، خاصة في ظل عجزه الاستخباري.

وأكد قاسم في تغريده له عبر تويتر أن الاخفاق استخباري (الإسرائيلي) في كشف الكمين المحكم في جنين أمس الاثنين خلال اقتحامه للمخيم، يفضح انعدام المعلومات الاستخبارية لدى الاحتلال حول عملية اليوم في "عيلي" جنوب نابلس.

وتابع "كل ذلك يؤكد من جديد العجز الاستخباري المتزايد لجيش الاحتلال، وقدرة العقل الفلسطيني المقاوم على هزيمة العقل الاستخباري للعدو الصهيوني، الذي عليه أن يتوقع المزيد من عمليات المقاومة ".