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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين
21 يونيو 2023 . الساعة: 09:51 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285311
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