اعتداءات جديدة للمستوطنين في الخليل وبيت لحم

اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الأربعاء، على مواطن في قرية بيرين جنوب شرق الخليل جنوب الضفة الغربية، بالضرب المبرح وسرقوا محفظته وبطاقته الشخصية ونقوده.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطني ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" اعتدت بالضرب على المواطن إبراهيم موسى عزازمة (41 عاما) خلال تواجده عند مدخل القرية، ونقل لتلقي العلاج بمستشفى محمد علي المحتسب بالمدينة، جراء اصابته برضوض نتيجة الاعتداء عليه.

وذكر برقان، ان المستوطنين سرقوا محفظة عزازمة وبطاقته الشخصية و750 شيقلا.

وفي بيت لحم طارد أحد المستوطنين، رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، تحت تهديد السلاح، لمنعهم من رعي أغنامهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنا رعى قطيعا من الأغنام في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون، تعود للمواطن حسين عبد الله عبيات، لا تبعد أكثر من 100 متر عن منازل المواطنين ومحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة أراضي المواطنين.

يشار إلى أن رعاة الأغنام في قرية كيسان يتعرضون منذ فترة إلى هجمة مسعورة من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، تمثل بملاحقتهم ومنعهم من رعي الأغنام، والاعتداء عليهم وعلى أغنامهم، وإطلاق الرصاص، واحتجازهم وأغنامهم وفرض غرامات مالية، عدا عن إصابة عدد منهم برضوض وجروح جراء الاعتداء عليهم بالضرب ورشقهم بالحجارة.