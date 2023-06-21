وزارة الأسرى: خصم مراجعة علاج الأسنان يُنذر بانفجار داخل السجون

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن رضوخ إدارة سجون الاحتلال لتعليمات وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، بخصم مبلغ 175 شيكلا عن كل ساعة علاج للأسنان، يؤكد تكامل أدوار كل منظومات الاحتلال ومؤسساته في الحرب على الأسرى والتضييق عليهم.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي لها، وصل وكالة الرأي، أن هذا الإجراء يمثل استمراراً لمخططات الحكومة الفاشية في الانتقام من الأسرى الأبطال.

وأضافت: "هذا القرار هو نذير تفجير للأوضاع داخل السجون، ويتحمل الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن تداعياته، كما أنه بمثابة نتيجة طبيعية لصمت المنظمات الدولية والإنسانية أمام ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى".

وذكرت في وقت سابق، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تكثف من عمليات اقتحام وتفتيش غرف وأقسام الأسرى خلال الساعات الماضية في سجني النقب وجلبوع، وتعتدي على الأسرى بهمجية.

وأوضحت أن عشرات الأسرى تم نقلهم إلى زنازين العزل الانفرادي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفرض عقوبات عليهم.

وحذرت من أن هذا السلوك الهمجي سيكون له تداعيات خطيرة، وقد يفجر موجة جديدة من التصعيد والتوتر داخل السجون.