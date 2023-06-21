كتلة النّجاح تنظم وقفة عز وإباء إكرامًا لمنفذَي عملية عيلي

نظمت الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح بنابلس، اليوم الأربعاء، وقفة عز ووفاء إكراماً لأبطال عملية "عيلي"، مهند شحادة وخالد صباح.

وشارك العشرات في الوقفة تمام الساعة 12:30 ظهرًا في حرم الجامعة الجديد في الساحة الرئيسية.

وأدى العشرات خلال الوقفة الإسنادية، صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الماضية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء، مؤكدين على وحدة الصف الفلسطيني خلف المقاومة الباسلة.

وفي وقتٍ سابقٍ، نعت حركة "حماس" منفذي عملية إطلاق النار جنوب نابلس، خالد مصطفى صباح، ومهند فالح شحادة، مؤكدةً أنهما من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام.