ارتفاع سعر صرف الدولار عالميًا

ارتفع سعر صرف الدولار (عملة الولايات المتحدة)، اليوم الأربعاء، قبل أن يتحدث جيروم باول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمام الكونجرس.

ومن المتوقع أن تعكس تصريحات جيروم تشديد السياسة النقدية، بينما صعد الجنيه الإسترليني على نحو طفيف بعد بيانات تضخم بريطانية أقوى من المتوقع.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 8.7% في مايو/ أيار الماضي، رغم آمال بتراجعه عن مستواه في أبريل/ نيسان.

وصعد الإسترليني لفترة وجيزة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار.

وارتفع الدولار، على نحو طفيف، مقابل اليورو والين مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة.

وتضع الأسواق في اعتبارها احتمال رفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى ذروة عند 0.6% خلال 12 شهرا.

وتماسك اليورو عند 1.0914 دولار في المعاملات الأسيوية، بينما انخفض الين على نحو طفيف إلى 141.80 مقابل الدولار بعدما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأشار مسؤولو البنك الياباني إلى التمسك بالتيسير النقدي، فيما تحول تركيز المتعاملين إلى المركزي الأمريكي.

ويبدأ جيروم بأول، شهادته أمام الكونجرس في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش (+3 بتوقيت القدس).

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار عند 7.1987 في المعاملات المحلية فيما تجاوز اليوان في المعاملات الخارجية 7.2 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.9% مساء وسجل في أحدث التداولات 0.6786 دولار. كما انخفض الدولار النيوزيلندي قبل أن يستقر عند نحو 0.6178 دولار. وارتفع مؤشر الدولار على نحو طفيف إلى 102.60