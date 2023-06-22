نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023.. بدأ الأهالي في فلسطين، بانتظار نتائج الثانوية العامة التوجيهي لسنة 2023، حيث من المقرر أن يعلن عنها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبارات.

ويقدم الطلاب في فلسطين حاليًا، اختبارات الثانوية العامة، بكافة المحافظات الفلسطينية، يوم الاثنين المقبل 26/6/2023، أي قبل عيد الأضحى المبارك.

نتائج التوجيهي فلسطين 2023

ولمن أراد الوصول إلى نتائج الثانوية العامة بفلسطين لسنة 2023، فيمكنه الدخول للاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، من خلال الضغط على الرابط التالي (إضغط هنا),

أو من خلال البحث عن طريق الإسم، حيث من المقرر أن يضع موقع الرسالة نت لكم رابط بحث سريع عن أسماء المتوفقين في الثانوية العامة للعام 2023، في حال أصدرت نتائج التوجيهي للعام 2023.

كما يرصد موقع الرسالة نت لكم، أبرز لحظات الفرحة للمتفوقين في نتائج الثانوية العامة التوجيهي بفلسطين، من خلال إعداد التقارير المكتوبة، والمواد المرئية والمصورة وغيرها.

مفاتيح قبول الجامعات 2023

وتحدث الجامعات الفلسطينية مفاتيح قبول الطلاب، حيث يتطلب كل تخصص علامة محددة، يجب على الطالب أن يحصلها لكي يلتحق في الكيلة والتخصص الذي يرغب بدراسته.

وفي العادة ما يكون تخصص الطب، الذي فقط يمكن للطلبة الفرع العلمي الالتحاق به هو الأعلى بين مفاتيح القبول، ويليه تخصص الهندسة، وما يتبعها من تخصصات.

ويمكنك الوصول إلى مفتاح التسنيق للعام الدراسي 2022-20023، للدراسة في الجامعة الإسلامية، للعام الماضي، من خلال (الضغط هنا).

أهمية نتائج التوجيهي 2023

وتبرز همية التوجيهي لدى الأهالي والطلاب، كونها السنة الفارقة معهم من أجل الالتحاق بالحياة الجامعية، حيث يتقرر مصير الطالب بعدها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التوجيهي 2023، الذين لم يحالفهم الحظ، بعد روسبهم في 3 مواد أو أقل، الدخول في جولة إعادة الاختبار، من أجل النجاح مجدداً، والالتحاق بالدراسة الجامعية.

وتحتوي برامج الثانوية العامة على 8 برامج أساسية يمكن للطلاب الالتحاق بها وهي كالتالي:

العلمي الأدبي الريادة والاعمال الزراعي الصناعي الفندقي والاقتصاد المنزلي الشرعي التكنولوجي

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رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022، رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022، رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، بدأ العد التنازلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومدارس الخارج لمعرفة نتائج الثانوية العامة التوجيهي، حيث من المقرر الإعلان الرسمي عن النتائج الساعة التاسعة صباح السبت.