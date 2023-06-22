106 سنوات على وعد بلفور المشؤوم

يستذكر العالم هذا العام مرور 106 سنوات على وعد بلفور، الرسالة التاريخية التي أصدرها آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، في 2 نوفمبر 1917. تعد هذه الرسالة أحد أبرز الأحداث في تاريخ الصراع (الإسرائيلي) الفلسطيني ولا تزال لها تأثيرات قوية على المنطقة حتى يومنا هذا.

في رسالته، أعرب بلفور عن تأييد بريطانيا لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مما أثار جدلاً حول العالم وترك أثرًا عميقًا على المنطقة. تسبب وعد بلفور في سلب حق الفلسطينيين بأرضهم، وتأسيس كيان يهودي في الأرض المقدسة.

واجه وعد بلفور انتقادات شديدة من العرب الفلسطينيين ودول العالم العربي، الذين رأوا فيه خرقًا لحقوقهم الوطنية وانتهاكًا للوعود السابقة التي أعطيت لهم. تزامنت هذه الفترة مع انهيار الإمبراطورية العثمانية وانتهاء الحكم العثماني في المنطقة.

يعتبر وعد بلفور من أحداث الصراع (الإسرائيلي) الفلسطيني التاريخية الرئيسية، حيث تشكل تبعاته وتأثيراته أساسًا للتوترات والصراعات التي استمرت على مدار العقود اللاحقة.