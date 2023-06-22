دعاء لفلسطين

إليك بعض الأدعية التي يمكن أن تقال لدعم فلسطين والشعب الفلسطيني:

اللهم أعن وانصر إخواننا في فلسطين واحفظهم من كل سوء وشر. ارحم الأطفال والنساء والشيوخ الذين يعانون تحت الاحتلال، وارزقهم السلام والعدل.

اللهم اجعل فلسطين بلدًا آمنًا وحرًا، وارفع الظلم عن أرضها وأهلها. ألهم القادة الحكمة والشجاعة للعمل من أجل تحريرها واستقرارها.

اللهم ألهمنا وحدة الصف والتعاون لدعم فلسطين ونصرتها. أجمع الأمة العربية والدول العالمية على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

يا رب، ارفع الضغط والمحنة عن أهل فلسطين وامنحهم القوة والصبر لمواجهة التحديات. احفظهم وأعنهم على تحقيق حلم الحرية والكرامة.

اللهم اجعل فلسطين بلدًا ينبض بالأمان والسلام، واجعل أرضها طاهرة من الاحتلال. ارحم اشهداءهم وألهم الصبر لذويهم.

يا رب، انصر الشعب الفلسطيني وامنحهم القوة للصمود والتحمل. اجعلنا جميعًا شركاء في دعم فلسطين وإعمارها، واجعلنا سندًا لأهلها في كل الظروف.

اللهم ألهم العالم قادةً حكماء يسعون لتحرير فلسطين. اجمع الشعوب والأمم على نصرة الحق وحقوق الإنسان في هذه الأرض المقدسة.

تذكر أن الأدعية هي تعبير عن الدعاء والأمل، ويمكنك أن تدعو إلى الله بأي كلمات تشعر بأنها تعبر عن تضامنك ودعمك لفلسطين والشعب الفلسطيني.