وزارة العمل الفلسطينية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون العمل والتشغيل في فلسطين.

تهدف الوزارة إلى تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة للعمال في جميع القطاعات الاقتصادية.

تشمل مهام وزارة العمل الفلسطينية مجموعة من الوظائف والمسؤوليات، بما في ذلك:

1. وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بسوق العمل في فلسطين.

2. تنظيم عملية التشغيل والتوظيف، بما في ذلك إصدار التراخيص وتنظيم عقود العمل.

3. حماية حقوق العمال وتطبيق القوانين العمالية والتشريعات ذات الصلة.

4. تعزيز تدريب العمال وتطوير مهاراتهم لتحسين فرصهم في سوق العمل.

5. تشجيع التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للعمال.

6. تعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وزارة العمل الفلسطينية تعمل على تعزيز فرص العمل وتحسين ظروف العمل في فلسطين، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

رابط موقع وزارة العمل في غزة

رابط موقع وزارة العمل في الضفة