الهيئة الدولية (حشد) تدين اغتيال الاحتلال ثلاثة مواطنين في جنين

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بشدة تصاعد جرائم وإرهاب دولة الاحتلال (الإسرائيلي) ومليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والتي كان آخرها الاعتداءات الإرهابية لمليشيات المستوطنين علي البلدات والمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وحرق ممتلكات المواطنين وترويعهم.

واستنكرت (حشد) في تصريح صحفي عملية الاغتيال والقتل خارج إطار القانون التي تمت مساء الأربعاء عبر قصف صاروخي موجه من طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال (الاسرائيلي) تجاه سيارة يستقلها ثلاث مواطنين في منطقة سهل (مطار المقيبلة) قرب بلدة الجلمة شمال مدينة جنين، الأمر الذي ادي الي استشهادهم علي الفور والشهداء هم: صهيب عدنان الغول (27 عاماً)، ومحمد بشار عويس (28 عاماً)، وأشرف مراد السعدي (17 عاماً) .

ليرتفع عدد الشهداء خلال ٧٢ ساعة الأخيرة في الضفة الغربية إلي ١٧ شهيدا من بينهم ٣ اطفال، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى ١٧٨ شهيدا من بينهم ٣١ طفلا و٧ نساء.

وحملت الهيئة الدولية (حشد) دولة الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤلية الكاملة عن تصاعد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، الذي يكشف مدى استخفاف وتنكر دولة الاحتلال (الإسرائيلي) لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما وباقي معايير حقوق الإنسان.

وأكدت علي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي)، إذ ترى بأن عجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) يعطيه ضوءا أخضرا لارتكاب مزيد من جرائم الحرب والقتل الميداني والتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية لتوفير الحماية الدولية الفلسطينيين، وتفعيل آليات المقاطعة وفرض العقوبات والمساءلة الدولية باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية لمنع افلات مجرمي الحرب (الإسرائيليين) من العقاب.