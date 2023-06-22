اعتداءات جديدة للاحتلال بالضفة وتشديد القيود العسكرية جنوب نابلس

نفذت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الخميس، اعتداءات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع تشديد القيود العسكرية على مدخل قرية عوريف جنوب محافظة نابلس.

وفرضت قوات الاحتلال قيوداً على مدخل قرية عوريف، التي شهدت اعتداءات همجية من المستوطنين، وإحراق لممتلكات الفلسطينيين، وسط تصدي شعبي لهذه الاعتداءات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب إصابته في بلدة برقين غرب محافظة جنين، بينما اقتحم جنود الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية حوسان، غرب بيت لحم، مقابل مستوطنة “بيتار عيليت”، الجاثمة على أراضي المواطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن عرب الكعابنة غرب أريحا، فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكنين للمواطنين في المنطقة.