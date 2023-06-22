أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها بالضفة وتمديد اعتقال رئيس مجلس طلبة بيرزيت

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات، والتي طالت في الأيام الأخيرة عددا من طلبة جامعة بيرزيت، ما دفع الكتلة الإسلامية بالجامعة للإعلان عن خطوة تصعيدية تتمثل في الإضراب عن الطعام، رفضاً لاعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن.

واختطفت مخابرات السلطة مساء أمس، رئيس مجلس طلبة بيرزيت سابقاً عمر كسواني من مكان عمله، فيما تواصل اعتقال رئيس مجلس الطلبة الحالي عبد المجيد حسن وزملاءه يحيى قاسم وفوزي أبو كويك، بعد تمديد اعتقالهم 10 أيام.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اختطاف الموظف في جامعة بيرزيت طارق الحج، لليوم الـ17 على التوالي، على الرغم من تعرضه للتعذيب والتي أكدها أمام النيابة.

في غضون ذلك، أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، عن أولى خطواتها التصعيدية للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وكافة المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية.

وأوضحت الكتلة الإسلامية في بيان صحفي، أن الخطوات التصعيدية مرتبطة بقضية اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعدد من كوادر الكتلة بجامعة بيرزيت.

وأشارت إلى أنه مع انتصاف اليوم الخميس وفي تمام الساعة 12 ظهراً، ستبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وستكون طليعة الإضراب مجموعة مختارة من كوادرها.

ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في الإضراب هم رئيس المجلس السابق يحيى القاروط، ومنسق الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة معتصم زلوم، والأخ أحمد صالح.

وقالت الكتلة الإسلامية إننا “نعدكم بأن أبناء الوفاء الذين عرفتهم زنازين تحقيق الاحتلال والأجهزة الأمنية، سيبقون الأوفياء لزملائهم رافضين كل أشكال الظلم والتعذيب”.