القسام يزف قائدًا ونجله ارتقيا على يد الغدر والخيانة شمال غزة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أحد قادتها الأبطال ورجلاً من رجالاتها الأوائل الذين التحقوا بدرب الجهاد مبكراً وسخروا حياتهم كلها لله وفي سبيل الله.



وقالت الكتائب في بيان عسكري ظهر اليوم الخميس: "نزف القائد المجاهد/ أيمن عطية ديب منصور (52 عاماً) ونجله المجاهد/ عطية أيمن منصور (31 عاماً)، اللذين ارتقيا صباح اليوم الخميس 04 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 22/06/2023م على يد الغدر والخيانة في جريمة إطلاق نارٍ جبانة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة".



وأضافت الكتائب: "أبو عطية تشهد له ميادين الجهاد كافةً بصدقه ورباطه وجهاده وتصدّره لعددٍ من المواقع القيادية كان أبرزها نائباً لقائد لواء الشمال، وتعرض خلال مسيرته الجهادية لمحاولات اغتيال من قبل العدو وقصف بيته وقدم في سبيل الله الكثير، نحسبه ونجله من الشهداء والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداً".



وأكدت الكتائب بأنها تتابع مع جهات الاختصاص التحقيقات المتعلقة بالجريمة.



وسألت الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم وشعبنا الصبر والسلوان، وستبقى سيرتهم وفعلهم نبراساً لنا على طريق تحرير فلسطين بإذن الله.