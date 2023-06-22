أفاد حساب مطوري أندرويد الرسمي التابع لجوجل على تويتر بوجود مشكلة في النظام تؤثر في عدد محدود من مستخدمي واتس آب، وتؤدي إلى ظهور مؤشرات وإشعارات خطأ في لوحة الخصوصية في نظام أندرويد.

وأشار الحساب إلى ضرورة أن يُقدم مستخدمو واتس آب في أندرويد على تحديث التطبيق من أجل حل المشكلة، شاكرًا فريق مطوري واتس آب على التعاون في حل المشكلة.

واعتذرت جوجل عن أي لبس قد يكون سببه هذا الخطأ للمستخدمين.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية شكاوى عديدة من مستخدمي تطبيق واتس آب في أندرويد، إذ يظهر في إعدادات هواتفهم، وتحديدًا لوحة الخصوصية، استخدام واتس آب للميكروفون بصورة متكررة في أوقات مختلفة لا يستخدمون فيها التطبيق بالأساس.

وتسبب هذا السلوك الغريب للتطبيق في إثارة الشكوك بشأن تنصت واتس آب على المستخدمين سرًا دون علمهم، حتى مع إيقاف تشغيل التطبيق في الخلفية.

ووصلت تلك الشكوك ذروتها عندما هاجم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تطبيق واتس آب، معتبرًا أنه "لا يمكن الوثوق به" تعقيبًا على تغريدة نشرها أحد مهندسي تويتر.

وذكر مهندس في تويتر في التغريدة أن تطبيق واتس آب يتنصت عليه أثناء نومه مستشهدًا بصورة من لوحة الخصوصية في أندرويد، يستخدم فيها واتس آب الميكروفون على نحو متكرر.

واستدعى ذلك الاتهام ردًا من شركة ميتا مالكة التطبيق، إذ قالت إنها تعتقد أن سبب ذلك "خطأ في نظام تشغيل أندرويد يؤدي إلى عرض معلومات مغلوطة في قسم الخصوصية"، وهو ما أكدته جوجل لاحقًا.

ولم تذكر جوجل أي تفاصيل أخرى تخص المشكلة أو كيف جرى حلها، إلا أن هذا التوضيح يبعث برسالة طمأنينة إلى مستخدمي التطبيق، كما ترد أيضًا على الاتهامات التي طالت واتس آب خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد واتس آب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا حول العالم، إذ يتجاوز عدد مستخدميه ملياري مستخدم، وهو تابع لشركة ميتا، التي تملك أيضًا منصتي فيسبوك وإنستغرام.