طلبة النّجاح يواصلون الاعتصام لمطالبة إدارة الجامعة بالاستجابة لمطالبهم

نظمت الكتل الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس اعتصامًا داخل الحرم الجامعي لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة إدارة الجامعة بإجراء امتحان غير مكتمل لطلبة المجمع الطبي.

ويشارك في الاعتصام عشرون طالبًا من طلبة جامعة النّجاح لمطالبة إدارة الجامعة للاستجابة لأكثر من 300 طالبة وطالبة من المجمع الطبي بإجراء امتحان غير مكتمل.

وعقت الكتل الطلابية مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الخميس، حيث أكدوا أنهم ماضون في خطواتهم النقابية المشروعة حتى تحقيق المطالب. وبينّ المتحدثون أنّ الكتل الطلابية عقدت عدة لقاءات مع إدارة جامعة النّجاح إلا أن تلك اللقاءات لم تثمر عن نتائج إيجابية.

وأضاف المتحدثون بأن إدارة جامعة النجاح منعت الصحفيين من الدخول لتغطية تلك اللقاءات. وجدد المتحدثون عزمهم على المضي في المطالبة بحقوق الطلبة حتى استجابة إدارة جامعة النّجاح.

من جانبه، أكد رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النّجاح عمر ساري أن الطلبة مستمرون في الاعتصام حتى استجابة إدارة الجامعة بالسماح لطلبة المجمع الطبي بتقديم امتحان غير مكتمل لعدم كفاية الوقت المقرر لهم في الامتحان.

وشدد أن كل الخطوات القادمة مفتوحة أمام الطلبة، وأن الاعتصام جاء كخطوةٍ أولى وهو حق مشروع لهم حتى نيل الطلبة لحقوقهم.