تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء اليوم الخميس 22 يونيو 2023، تطورات طقس فلسطين، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة .

ويكون الجو هذه الليلة: صافيًا ولطيفًا في المناطق الجبلية، ودافئًا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة: يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يكون الجو يوم السبت: حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.