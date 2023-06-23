كتلة بيرزيت تدعو لأداء صلاة الجمعة في حرم الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت لأداء صلاة الجمعة اليوم في حرم الجامعة تضامنا مع الطلبة المعتصمين المضربين عن الطعام رفضا الاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.

وكان عشرة من أبناء جامعة بيرزيت ونخبة الحركة الطلابية قد شرعوا بإضراب عن الطعام ابتداءً من أمس الخميس، حتى الإفراج عن رئيس مجلسهم "عبد المجيد حسن"، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة "يحيى فرح"، والطالب "فوزي أبو كويك".

وطالبت الأطر الطلابية في بيرزيت إدارة الجامعة والهيئات الحقوقية والمجتمعية بتشكيل ضغط على أجهزة السلطة لوقف عمليات الاعتقال بحق طلبة الجامعة.

خطوات تصعيدية

كما أكدت الكتلة الإسلامية أن اعتداء أجهزة السلطة واعتقالها لرئيس مجلس الطلبة هو اعتداء على الحركة الطلابية، مشيرة إلى أن لديها برنامج تصعيدي للإفراج عن الطلبة المعتقلين.



وقال منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة أسامة أبو عيد، إن اعتداء واعتقال أجهزة أمن السلطة رئيس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن هو اعتداء على جميع الحركة الطلابية.



وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، أعلنت عن أولى خطواتها التصعيدية، ببدء عدد من كوادرها إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم أمس الخميس.



ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في الإضراب هم رئيس المجلس السابق يحيى القاروط، ومنسق الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة معتصم زلوم، والأخ أحمد صالح.



وقالت الكتلة الإسلامية إننا "نعدكم بأن أبناء الوفاء الذين عرفتهم زنازين تحقيق الاحتلال والأجهزة الأمنية، سيبقون الأوفياء لزملائهم رافضين كل أشكال الظلم والتعذيب".