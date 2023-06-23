تركيا تُدين تدنيس المستوطنين مسجدًا بنابلس

أدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام مستوطنين (إسرائيليين) مسجدًا في قرية عوريف جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتداءهم على القرآن الكريم.

وقالت الخارجية في بيانٍ لها أمس الخميس، "ندين بشدة اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود على الكتاب المقدس القرآن الكريم عقب اقتحامهم مسجدا في قرية عوريف".

وجددت الخارجية التركية تأكيدها ضرورة التزام (إسرائيل )بمسؤولياتها النابعة من القانون الدولي في منع جميع الاعتداءات على السكان المحليين الفلسطينيين وأماكن عباداتهم ومساكنهم وممتلكاتهم من المستوطنين.

وأمس الخميس، مزّق مستوطنون نسخ من القرآن الكريم، أمام مدخل مسجد في بلدة عوريف جنوب نابلس أثناء مغادرتهم بعد تدنيسه برفقة كلب.

وأظهر مقطع فيديو، خروج مستوطنين اثنين ليلًا برفقة كلب حراسة وكان أحدهما يحمل بيده نسخًا عديدة من القرآن، وقام برميها على الأرض أمام مدخل المسجد.

وشهدت بلدات وقرى في الضفة الغربية هجمات موسعة من المستوطنين؛ أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وحرق عشرات المنازل والمركبات.