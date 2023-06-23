بعد تدنيسه وتمزيقه من المستوطنين.. نشطاء يغردون على وسم #القرآن_يدنس

غرد عشرات النشطاء على وسم #القرآن_يدنس؛ تعبيرًا عن غضبهم من اعتداء المستوطنين على مسجد وتدنيسه بالكلاب وتمزيق المصاحف في الضفة الغربية المحتلة.

وأقدم مستوطنون متطرفون على تمزيق نسخ من القران الكريم أمام مدخل مسجد الرباط في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال مدينة الضفة المحتلة، أثناء مغادرتهم بعد تدنيسه برفقة كلب.

وأظهر مقطع فيديو مستوطن وهو يمزق ويندس المصحف الشريف ويريمه على الأرض في الوقت الذي قام مستوطن آخر بتكسير زجاج نوافذ المسجد.

وأثار احراق المستوطنين المتطرفين للقرآن الكريم غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مغردون على وسم #القرآن_يدنس بشكل واسع حيث تصدر الوسم الأعلى على موقع تويتر.

وغردت الناشطة خديجة القطة بالقول " ياااا أحرااار.. اثأروا لكتاب الله! مستوطنون يدخلون مسجد في نابلس بالكلاب ويمزقون المصاحف فيه #القرآن_يدنس".

قرآننا الغالي... دستورنا الرباني ..عذرا

أنت لم تهن ، نحن من هنا وضاعت كرامتنا ، نحن من تمزقنا وشتت هيبتنا ، قرآننا لا زلت عزيزا غاليا مكانك القلوب ، ولازال هنالك رجال صادقون أحبوك وسيبذلون الغالي والنفيس لأجل نصرتك #القرآن_يدنس — ملك شريف المصري 𓂆💚. (@malakalmsry32) June 22, 2023 ">http://

قرآننا الغالي... دستورنا الرباني ..عذرا

أنت لم تهن ، نحن من هنا وضاعت كرامتنا ، نحن من تمزقنا وشتت هيبتنا ، قرآننا لا زلت عزيزا غاليا مكانك القلوب ، ولازال هنالك رجال صادقون أحبوك وسيبذلون الغالي والنفيس لأجل نصرتك #القرآن_يدنس — ملك شريف المصري 𓂆💚. (@malakalmsry32) June 22, 2023

فيما قالت الناشطة أية أبو طاقية " المشهد المشين الصعب في قرية عوريف جنوب نابلس

من طغيان المستوطنين وسطوتهم ونجاستهم لا يمكن تخطّيها بسهولة لا يمكن تخطيها بتاتاً المشهد قاهر ما هذه الحرقة ياالله !!! #القرآن_يدنس".

المشهد المشين الصعب في قرية عوريف جنوب نابلس

من طغيان المستوطنين وسطوتهم ونجاستهم لا يمكن تخطّيها بسهولة

لا يمكن تخطيها بتاتاً

المشهد قاهر

ما هذه الحرقة ياالله !!!#القرآن_يدنس pic.twitter.com/SHXOkmKdQK — آية أبوطاقية #فلسطين (@aya_taqiya) June 22, 2023 ">http://

المشهد المشين الصعب في قرية عوريف جنوب نابلس

من طغيان المستوطنين وسطوتهم ونجاستهم لا يمكن تخطّيها بسهولة

لا يمكن تخطيها بتاتاً

المشهد قاهر

ما هذه الحرقة ياالله !!!#القرآن_يدنس pic.twitter.com/SHXOkmKdQK — آية أبوطاقية #فلسطين (@aya_taqiya) June 22, 2023

وقال الكاتب والصحفي عزات جمال " السادة حضرة العلماء والدعاة ... السادة هيئات العلماء والمشايخ في عالمنا العربي والإسلامي.. هل وصلكم خبر تدنيس كتاب ربنا جل جلاله في #فلسطين على أيدي المحتلين الغاصبين؟! فقد أقدم عدد من المستوطنين بالاعتداء على مسجد في مدينة #نابلس دخلوه بالكلاب ومزقوا فيه المصاحف. #القرآن_يدنس".

السادة حضرة العلماء والدعاة ...

السادة هيئات العلماء والمشايخ في عالمنا العربي والإسلامي.. هل وصلكم خبر تدنيس كتاب ربنا جل جلاله في #فلسطين على أيدي المحتلين الغاصبين؟!

فقد أقدم عدد من المستوطنين بالاعتداء على مسجد في مدينة #نابلس دخلوه بالكلاب ومزقوا فيه المصاحف. #القرآن_يدنس pic.twitter.com/vVhzmEZUhE — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) June 22, 2023 ">http://

السادة حضرة العلماء والدعاة ...

السادة هيئات العلماء والمشايخ في عالمنا العربي والإسلامي.. هل وصلكم خبر تدنيس كتاب ربنا جل جلاله في #فلسطين على أيدي المحتلين الغاصبين؟!

فقد أقدم عدد من المستوطنين بالاعتداء على مسجد في مدينة #نابلس دخلوه بالكلاب ومزقوا فيه المصاحف. #القرآن_يدنس pic.twitter.com/vVhzmEZUhE — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) June 22, 2023

واستنكر الناشط على المدهون للصمت العربي والإسلامي على هذه الجريمة بالقول " الصمت الذي يخيم على الأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يجري في #فلسطين_المحتلة مخجل، حتى على مستوى الشعبي لا نرى تحركاً يعبر عن الغضب بعد تدنيس المقدسات وتمزيق القرآن وشتم النبي ﷺ أم أن حملات #إلا_رسول_الله فقط خاصة في هجمة الغرب على الإسلام؟".

☆ الصمت الذي يخيم على الأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يجري في #فلسطين_المحتلة مخجل، حتى على مستوى الشعبي لا نرى تحركاً يعبر عن الغضب بعد تدنيس المقدسات وتمزيق القرآن وشتم النبي ﷺ أم أن حملات #إلا_رسول_الله فقط خاصة في هجمة الغرب على الإسلام؟ #القرآن_يدنس #الغواصة_المفقودة — علي سمير المدهون ‏‎𓂆 🇵🇸 (@ali_sameer94) June 23, 2023 ">http://

☆ الصمت الذي يخيم على الأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يجري في #فلسطين_المحتلة مخجل، حتى على مستوى الشعبي لا نرى تحركاً يعبر عن الغضب بعد تدنيس المقدسات وتمزيق القرآن وشتم النبي ﷺ أم أن حملات #إلا_رسول_الله فقط خاصة في هجمة الغرب على الإسلام؟ #القرآن_يدنس #الغواصة_المفقودة — علي سمير المدهون ‏‎𓂆 🇵🇸 (@ali_sameer94) June 23, 2023

وغردت ملك المصري بالقول " قرآننا الغالي... دستورنا الرباني ..عذرا أنت لم تهن ، نحن من هنا وضاعت كرامتنا ، نحن من تمزقنا وشتت هيبتنا ، قرآننا لا زلت عزيزا غاليا مكانك القلوب ، ولازال هنالك رجال صادقون أحبوك وسيبذلون الغالي والنفيس لأجل نصرتك".