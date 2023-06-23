الاتحاد الأوروبي: الاستيطان بالضفة غير قانوني والاعتداء على ترمسعيا عمل إرهابي

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، إن هجوم المستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا برام الله عمل إرهابي، مؤكداً أن المستوطنات في الضفة غير قانونية وبُنيت على أراضٍ فلسطينية.

وشدد بورغسدورف اليوم الجمعة، خلال زيارته لبلدة ترمسعيا على ضرورة وقف توسيع المستوطنات التي تتمدد في فلسطين.

وأرجع ممثل الاتحاد الأوروبي الأسباب الجذرية للتصعيد في الضفة الغربية إلى العنف والتوسع الاستيطاني، لافتاً إلى أن هناك تواطؤاً بين المستوطنين الذين هاجموا ترمسعيا وسلطات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأوضح أن عمليات قتل الفلسطينيين وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2005.

يُذكر أن اعتداءات المستوطنين العنيفة على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، خاصة ما جرى في بلدتي ترمسعيا شمال رام الله وعوريف جنوب نابلس، أثارت قلق الولايات المتحدة الأمريكية، وانزعاج الأمم المتحدة.

وعلى مدار اليومين الماضيين شهدت القرى الفلسطينية في الضفة، اعتداءات عنيفة وواسعة للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق النار وقنابل الغاز صوب المواطنين؛ ما أدى لاستشهاد الشاب عمر هاشم جبارة (27 عامًا) وإحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية، وإصابة العشرات بالرصاص والاختناق.