حزب الله للرسالة: المقاومة ستضع حدا لمخطط استكمال تهجير الفلسطينيين

أكدّ الشيخ علي الجابر عضو المجلس المركزي بحزب الله، أنّ حرق عصابات الاحتلال ومستوطنيه للمساجد وتمزيقه للمصاحف، يمثل امتدادًا لمرحلة التدمير والتهجير التي بدأتها سلطات الاحتلال عند تشكيلات عصاباتها الـأولى.

وقال الجابر لـ"الرسالة نت" إنّ ما ارتكبته هذه العصابات من مجازر آنذاك بهدف إثارة الخوف والهلع في صفوفهم لدفعهم للهجرة، تحاول استنساخه اليوم مجددا في قرى الضفة.

وأضاف: "ما يجري اليوم يذكرنا بهذه الحقبة، التي تؤكد أن الكيان الغاصب هو كيان من عصابات مجرمة هذا هو تاريخها وحاضرها".

لكن في المقابل، أكدّ أن تعاظم قوة المقاومة وإرادة الصمود والقتال لدى الشعب الفلسطيني هو الذي يحبط هذا المخطط الاجرامي الرامي لاستكمال عملية الهجرة من طرف الاحتلال.

وذكر أن المقاومة التي حررّت غزة، قادرة على تحرير الضفة وصولا للقدس وبقية المدن الفلسطينية الأخرى، وسيتحقق النصر الحاسم للمقاومين.