كتل طلابية في بيرزيت تعلن إغلاق الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

أعلنت كتل طلابية في جامعة بيرزيت، عن إغلاق حرم الجامعة بشكلٍ كامل اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، رفضاً لاستمرار الاعتقالات السياسية بحق الطلبة.

واستنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت محاولة الجامعة الالتفاف على قرارات الحركة الطلابية، بدلاً من الضغط لأجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين سياسياً.

ودعت الكتلة الإسلامية طلبة الجامعة للالتزام بقرارات الحركة الطلابية، وعدم حضور المحاضرات أو تقديم الامتحانات، ابتداءً من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الكتلة الإسلامية: "كونوا سدًا وسندًا لإخوانكم ولا تكسروا خطوة الحركة الطلابية التي من شأنها أن تجعلنا نعيش حياة أكاديمية تحت ظل الحرية".

وتختطف أجهزة السلطة عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن والمعتقل لليوم السادس على التوالي، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح والمختطف لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما وتعتقل أجهزة السلطة الطالب بجامعة بيرزيت فوزي أبو كويك منذ 4 أيام، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني والمختطف منذ 3 أيام.

واحتجاجاً على ذلك، يواصل عدد من كوادر الكتلة الإسلامية وطلبة جامعة بيرزيت، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي بحق زملائهم.

ويعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ 7 أيام، رفضاً لاستمرار الاعتقال السياسي بحق الطلبة.