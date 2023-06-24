مركز حقوقي يطالب بوقف الاعتقال السياسي والتعذيب في الضفة

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إنه يتابع تصاعد حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة على يد الأجهزة الأمنية لاسيما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي؛ وما يستتبع هذه الاعتقالات من عنف جسدي وتعذيب خلال فترة الاعتقال.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف الطلاب الجامعيين والأسرى المحررين عموماً، وطلاب جامعة بيرزيت على وجه الخصوص وعلى خلفية الانتخابات الطلابية في الجامعة.

وذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت حوالي 10 طلاب عرف منهم رئيس مجلس الطلبة في الجامعة عبد المجيد حسن وورئيس المجلس السابق عمرالكسواني والطالب يحيى قاسم والطالب فوزي أبو كويك.

وعبر المركز عن خشيته إزاء المعلومات التي تشير إلى وجود حالات تعذيب وعنف جسدي داخل معتقلات وسجون السلطة الفلسطينية، وسط إعلان عدد من الطلبة الإضراب المفتوح عن الطعام بما يضع حياتهم تحت المحك.

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقال على خلفية سياسية ويدعو إطلاق الحريات في الضفة الغربية، كما طالب لجنة الحريات في الضفة الغربية بتوثيق أي ادعاءات تعذيب وتقديمها للجنة مناهضة التعذيب الأممية.