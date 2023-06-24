حماس تطالب بالعدالة للشهيد بنات ومعاقبة الجناة والتوقف عن الاعتقال السياسي

قال حركة المقاومة الإسلامية (حماس): تمر علينا اليوم الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الشهيد المناضل نزار بنات، وقد زاد حزن شعبنا وآلامه من هذه الجريمة، حيث تواصل أجهزة السلطة الأمنية جريمة الاعتقال السياسي والتعذيب للمواطنين بناء على توجهاتهم السياسية والنقابية، وانخراطهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي وهي تستذكر بألم الشهيد بنات، وقائمة طويلة من الشهداء الذين سقطوا جراء التعذيب الوحشي في سجون السلطة أو برصاصها، أن العدالة للشهيد نزار بنات وشهداء التعذيب في سجون السلطة تقتضي من رئاسة السلطة التوجه فورا لمعاقبة الجناة القتلة، والتوقف النهائي عن جريمة الاعتقال السياسي، ورفع يدها عن السلطة القضائية.

وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، من مقاومين ونشطاء العمل النقابي والطلابي، والسعي لتطبيب جراح ذوي المعتقلين قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن استمرار قمع الحريات وملاحقة المواطنين والاعتقالات التعسفية وغير القانونية، فضلا عن سياسة التعذيب الممنهج في سجون السلطة، لن يساهم إلا في تقويض السلم المجتمعي خدمة للاحتلال الصهيوني، ولا تخدم تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

ودعت الحركة كل القوى والفعاليات الوطنية والحقوقية والأهلية لاتخاذ دور فعال أكبر للضغط على السلطة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي والتعذيب في السجون.