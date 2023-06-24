مصر: مراجعة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.. الأسئلة المتوقعة والإجابات

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية علوم ورياضة في مصر، غدا الأحد، امتحان مادة الكيمياء، ولذلك تعتبر مراجعة ليلة الامتحان مهمة جدا، وهو ما نقدمه في هذا الموضوع.



وقبل البدء بمراجعة ليلة الامتحان في الكيمياء للثانوية العامة، جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب شعبة علمي امتحان الكيمياء غدا، ويبلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم 391671طالب وطالبة، أما شعبة علمي رياضة 98658 طالبا وطالبة، وسيؤدون الامتحانات غدا، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

لجنة بامتحانات الثانوية العامة



ونشرت وزارة التربية والتعليم مراجعة ليلة الامتحان في الكيمياء للثانوية العامة 2023، على قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، حيث يمكن للطلاب متابعة مراجعة ليلة الامتحان والتعرف على أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023 المقررة غدا



مراجعة ليلة الامتحان كيمياء pdf ويمكن للطلاب مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للثانوية العامة 2023 من خلال النماذج الاسترشادية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية pdf عبر موقعها الرسمي، وهي امتحانات تطابق شكل امتحان الكيمياء لنهاية العامة في الثانوية العامة 2023



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظامي المقالي والاختيار من متعدد، حيث جاءت المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، أما الجزء المقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 كيمياء

ونشرت وزارة التعليم النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 كيمياء،