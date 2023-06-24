منصة يوتيوب تختبر ميزة اللعب عبر الإنترنت

تختبر شركة يوتيوب منتجًا داخليًا لممارسة الألعاب عبر الإنترنت، وفقًا لرسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى الموظفين.

وقيل إن الشركة دعت موظفيها لبدء اختبار منتجها الجديد المسمى "بلايابلز" Playables، كما قيل إن الألعاب المتاحة للاختبار تضمنت عناوين، مثل: لعبة "ستاك باونس" Stack Bounce.

ويمكن تشغيل الألعاب في منصة يوتيوب عبر متصفحات الويب، أو عبر الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد من جوجل، أو "آي أو إس" من آبل.

وقال متحدث باسم يوتيوب إن الألعاب تعد محور تركيز للشركة منذ مدة طويلة، مضيفًا أن يوتيوب كانت تختبر ميزات جديدة وليس لديها "ما تعلنه الآن".

وجاء أن استضافة الألعاب عبر الإنترنت على موقع يوتيوب، وهو مكان شائع للمستخدمين لبث الألعاب ومشاهدة لقطات اللعبة التي تُبث مباشرة، هو جزء من دفع المدير التنفيذي نيل موهان إلى مجالات جديدة للنمو وسط تباطؤ في الإنفاق على الإعلانات.

وتأتي هذه الأخبار عقب إعلان يوتيوب خلال مؤتمر VidCon عن دعم خدمة "ألاود" Aloud التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لدبلجة مقاطع الفيديو إلى اللغات الأخرى.

كما كشفت الشركة أنها في المراحل الأولى من اختبار ميزة تسميها "اختبر وقارن" Test and Compare، وهي تسمح لمنشئي المحتوى برفع ما يصل إلى ثلاث صور مصغرة لكل مقطع فيديو ثم إتاحة المجال ليوتيوب للمساعدة في اختيار الصورة المثلى للفيديو.

وأفادت شركة يوتيوب أيضًا بأنها ستطلب من المستخدمين الذين يديرون حسابات المعجبين أن يوضحوا في اسم قناتهم أو اسم المستخدم أنهم لا يمثلون الشركة أو الفنان الذي تدور حوله حساباتهم.