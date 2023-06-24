الناشط صبحة: عمليات المقاومة بالضفة والقدس رد طبيعي على انتهاكات الاحتلال

أكد الناشط والأسير المحرر محمد صبحة، أن عمليات المقاومة البطولية في الضفة الغربية والقدس، هي رد طبيعي على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقال صبحة إن "الاحتلال الصهيوني يفشل في وأد المقاومة بالضفة الغربية، والمقدسيون يبدعون في مقاومة المحتل".

وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني لا يصبر على سلب حقوقه وانتهاك مقدساته".

يشار إلى أن الشاب طارق ادريس استشهد صباح اليوم، متأثراً بإصابته خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر بمحافظة نابلس.

وفي وقتٍ سابق، ارتقى الشهيد إسحاق العجلوني عقب تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية صوب جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا العسكري، ما أدى إلى إصابة جندي بجراح.

وباركت حركة حماس العملية البطولية، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وآخرها حرق البيوت والممتلكات في بلدة ترمسعيّا وتواصل اعتداءات المستوطنين الهمجية في عموم الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المساجد وحرق المصاحف، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إننا "إذ نزف الشهيد المجاهد العجلوني، الذي ارتقى خلال عمليته البطولية، لنؤكّد أنّ اعتداءات الاحتلال المستعرة ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بثبات ومقاومة صلبة تعرف طريقها نحو الحرية والاستقلال، وستخبر الأيامُ هذا الاحتلال المجرم ما قد جهله عن عزم مقاومينا وصلابة إرادتهم دفاعاً عن شعبنا وانتصاراً لمقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".