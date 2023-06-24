القيادي أبو كويك: المقاومة بالضفة تبعث برسالة قوية وشعبنا متمسك بنضاله

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، إن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، يبعث برسائل قوية موجهة للاحتلال، وتؤكد أن شعبنا مصر على مواصلة مقاومته ونضاله ضد المحتل.

وأوضح أبو كويك أن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وصولاً إلى تحرره الكامل من هذا الاحتلال، مضيفاً أن "كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها المحتل لن تدفع شعبنا للاستسلام أو التسليم بالواقع الاحتلالي والتهويدي للمقدسات".

وذكر أن عمليات المقاومة تبعث برسالة أخرى لأجهزة السلطة التي تتساوق مع مخططات الاحتلال، في محاولات وأد المقاومة وإنهائها، مشيراً إلى أن شعبنا مصر على الاستمرار في نهج المقاومة.

وتابع قائلاً: "بوصلتنا ستظل دوماً موجهة نحو الوحدة الوطنية لصد الاحتلال، ويجب على الأجهزة الأمنية للسلطة أن تراجع حساباتها وتقوم مساراتها".

يشار إلى أن الشاب طارق ادريس استشهد صباح اليوم، متأثراً بإصابته خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر بمحافظة نابلس.

وفي وقتٍ سابق، ارتقى الشهيد إسحاق العجلوني عقب تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية صوب جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا العسكري، ما أدى إلى إصابة جندي بجراح.

وباركت حركة حماس العملية البطولية، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وآخرها حرق البيوت والممتلكات في بلدة ترمسعيّا وتواصل اعتداءات المستوطنين الهمجية في عموم الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المساجد وحرق المصاحف، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إننا "إذ نزف الشهيد المجاهد العجلوني، الذي ارتقى خلال عمليته البطولية، لنؤكّد أنّ اعتداءات الاحتلال المستعرة ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بثبات ومقاومة صلبة تعرف طريقها نحو الحرية والاستقلال، وستخبر الأيامُ هذا الاحتلال المجرم ما قد جهله عن عزم مقاومينا وصلابة إرادتهم دفاعاً عن شعبنا وانتصاراً لمقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".