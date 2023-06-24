نفير بالداخل والآلاف ينطلقون بمظاهرة قطرية تنديدًا باستفحال الجرائم وتواطؤ (إسرائيل)

انطلق الآلاف من الفلسطينيين بالداخل المحتل مساء اليوم السبت في المظاهرة القطرية، تنديدًا باستفحال جرائم القتل وتواطؤ حكومة وأجهزة الاحتلال (الإسرائيلي) مع مافيا القتل في الداخل.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة المتابعة العليا والجماهير الفلسطينية بالداخل اليوم يوم نفير عام ضد الجريمة.

وجاءت المظاهرة ضمن سلسلة خطوات احتجاجية أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، مؤخراً، رفضاً للجريمة وضد تواطؤ المنظومة (الإسرائيلية) الأمنية في كبح جماحها.

وانطلقت المظاهرة من مدخل وادي النسناس وصولا إلى ساحة الأسير في الحي الألماني حيث المهرجان المركزي.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات حملت شرطة الاحتلال المسؤولية عن استفحال الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

ومن بين الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة "إسرائيل دولة إرهاب"، و"شرطتهم شرطة إرهاب"، "يابوليس الدم العربي مش رخيص"، و"نتنياهو ياخسيس الدم العربي مش رخيص".

كما رفعوا شعارات: "كفى قتلا"، "كفى ثكلا"، "كفلا احتلالا"، "الشاباك شريك بالجريمة"، "الشرطة شريكة" و"الشرطة برا برا الدم العربي ياحرة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية، كما حملوها المسؤولية عن استفحال الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وقُتل أكثر من 103 فلسطينيين بالداخل المحتل نتيجة جرائم القتل التي استفحلت منذ بدء العام الجاري، فيما قتل 115 شخص في جرائم العامين الماضيين.