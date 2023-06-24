إصابة 10 مواطنين في (صفا) والاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم بـ(قريوت)

أصيب 10 مواطنين خلال المواجهات بين الشبان الثائرين من جانب وبين قوات الاحتلال والمستوطنين من جانب آخر في قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله.

واندلعت مساء اليوم السبت مواجهات عنيفة في "قريوت" جنوب نابلس بعد اقتحامِ قوات الاحتلال ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم.

وتمكنّ الشبّان في وقتٍ سابقٍ من إحراق سيارة عسكريةٍ تابعة لجيش الاحتلال في قرية "أم صفا"، كما أصيب جندي من قوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة.

وأحرق المستوطنون في عدوانِهم المتواصل على القرية، 10 منازل و7 مركباتٍ ومحاصيل المواطنين.

واعتدى المستوطنون على سيارة إسعاف كانت تقل مريضاً قرب أم صفا شمال غرب رام الله وأصابوا سائق الإسعاف بجروح ورضوض.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذي حضروا للقريةِ كي يغطّوا الأحداث.

وشرع المستوطنون أمس الجمعة، بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله.

وجاءت عملية الإخلاء عقب مواجهاتٍ عنيفة اندلعت منذ أول أمس بين الشبان الفلسطينيين من جانب وقوات الاحتلال والمستوطنين من جانبٍ آخر، حيث أجبرت تلك المواجهات على إخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية.

وما زالوا المستوطنون وقوات الاحتلال يصعّدون عدوانهم على القرى والبلدات الفلسطينية ويدنسون المساجد ويحرقون المحاصيل والمركبات والمنازل، وسط تصدٍ بطولي من الفلسطينيين.