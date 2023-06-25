إطلاق نار باتجاه قوة من جيش الاحتلال قرب نابلس

أطلق مقاومون، صباح الأحد، النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار من سيارة مسرعة، على شارع "جلعاد" السريع.

وأوضحت القناة أن جيش الاحتلال أغلق طريق "جلعاد" السريع بعد عملية إطلاق النار.

وقالت إن جيش الاحتلال رد على مصدر إطلاق النار، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.

أما موقع "0404" فأشار إلى أن جيش الاحتلال أرسل قوات كبيرة إلى المنطقة ويُجري عمليات مسح وتفتيش.

وتصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق شمالي الضفة الغربية؛ ما أدى لوقوع إصابات وقتلى.

ترجمة وكالة "صفا"