البعثة الفلسطينية (للرسالة): أنهينا التجهيزات لمناسك الحج الأكبر

طمـأن إكرامي المدلل رئيس البعثة الإعلامية في دائرة الحج الفلسطينية، شعبنا الفلسطيني على الحجاج، خاصة مع الاستعداد للبدء في مناسك الحج الأكبر في يوم عرفات، والتي ستبدأ مع فجر اليوم التاسع.

وقال المدلل في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إنّ الدائرة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم، لكامل طواقم بعثاتها (الوعظية والطبية والإدارية والإعلامية)؛ للتأكيد على مهامها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، إيذانًا ببدء العد التنازلي لأداء المناسك.

وأوضح أن البعثة الوعظية كثفت من عقد لقاءاتها ومحاضراتها لجميع الحجاج، سواء في المصليات أو الجولات على غرف الحجيج.

كما بدأ التأكد من كافة المتطلبات اللوجستية بكل المخيمات في جبل عرفة، وسلمت البعثة الشركات المساحات الخاصة بها والتي تعد من المساحة الإجمالية الخاصة بحجاج القطاع، بحسب قوله.

وأشار المدلل إلى أن لجنة الإعاشة أنهت ترتيباتها لتوفير احتياجات المخيمات من طعام ومياه باردة، وأنهت التجهيزات على التفاصيل الكاملة للكهرباء والتكييف في كل الخيم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن ما يميز الخيام هي امتلاكها ما يخفف من درجات الحرارة بداخلها.

وبيّن أنه جرى تجهيز الحافلات الخاصة بنقل الحجاج من الفنادق لصعيد عرفات ومن ثم لمزدلفة ومنى، والتي ستحمل كل منها واعظا وإداريا.

وأوضح المدلل أنهم يتابعون أوضاع الحجاج المرضى، وتم انتهاء إجراءات (تفويجهم) لجبل عرفات وتأمين عملية متابعتهم بالتعاون مع الجهات الطبية السعودية؛ بجهود من لجنة المرضى بالبعثة الفلسطينية.

وشكر المملكة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين وولي عهده، على مستوى الارتقاء بالمشاعر المقدسة والخدمات التي تقدم للحجاج.