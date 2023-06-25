الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في شوفة جنوب شرق طولكرم

الرسالة نت - الضفة المحتلة

خط مستوطنون، الأحد، شعارات عنصرية على جدران البيوت البلاستيكية الزراعية في محيط حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.

وقال المزارع تحسين حامد، إن مجموعة من المستوطنين تسللوا إلى الأراضي المحيطة بالحاجز، وخطوا شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب، على الدفيئات الزراعية تعود للمزارعين أحمد ومعين محمد حامد من عزبة شوفة.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا حمارين تعود ملكيتهما له ولشقيقه جمال.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها عصابات المستوطنين على أراضي وممتلكات المزارعين في قرية وعزبة شوفة، آخرها في نيسان الماضي عندما دمروا غرفا زراعية وأشتالا واشجارا في أرض المزارع حامد، في الوقت التي تعتدي فيه على المواطنين ومركباتهم خلال تجمهرهم الشبه يومي في محيط حاجز شوفة العسكري.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285615

كلمات مفتاحية

مستوطن طولكرم

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.