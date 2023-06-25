علماء الأمة يصدرون بيانا ردا على إحراق المستوطنين للمصاحف

أصدر علماء الأمة بيانا ردا على إحراق المستوطنين للمصاحف، في مدينة نابلس، مؤكدا أن وجود الكيان على أرض فلسطين بحد ذاته موجب لقتال المعتدين الماكثين في أرضنا بقوة الغصب والعدوان.

وأضاف البيان: "كل من اعتدى من المستوطنين على بلدات الفلسطينيين وعلى بيوتهم وأشخاصهم، وكل من اعتدى على حرمة مسجد أو أحرق مصحفًا أو مزقه فهو حلال الدم لا عصمة له ولا حرمة".

ويجب على المجاهدين من أبناء فلسطين أن يستهدفوهم بكل ما أوتوا من إمكانات؛ زجرًا لهم وردعًا لأمثالهم، وهذا حقّ شرعيّ وقانونيٌّ لا خلاف فيه.

وأشار إلى أن ما يقوم به أبناء فلسطين من التصدي للعدوان الصهيوني وللاستيطان اليهودي في أرض فلسطين هو جهاد دفع يجب وجوبًا عينيًّا.

وتابع: "لا يمكن أن يوصف بأنه إرهاب إلا في سياق التدليس والتلبيس؛ ومن ثم وجب على المسلمين في أصقاع الأرض كافة أن يعينوهم بما استطاعوا من مال أو سلاح أو مواقف سياسية فاصلة أو بكل ما هو ممكن أكثر من ذلك"

ووجب على الحكام كافة أن يعلنوا إنهاءهم لاتفاقيات التطبيع إن كان في قلوبهم توقير لكتاب الله تعالى ودماء المسلمين وحرماتهم إلى أن يزول هذا الكيان الغاصب الذي لا تنفع معه إلا لغة الجهاد والسلاح.

وأضاف: تتابع الأحداث الشاهدة على معاهدات السلام واتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية بأنّها من أبطل الباطل، وأنّها ليست سوى هزائم سياسية متوالية ومتتابعة، لا يعد فيها اللاحق بالسابق.

وأكد تعمد الإضرار بالأمة وبقضيتها الكبرى، وفي هذا ما فيه ممَّا يقول فيه الشرع كلمته، بل القانون والدستور والعرف السياسي والميثاق الوطني والعهد الأخلاقي؛ فهل ينتهي هؤلاء عن هذا العبث ويوقفوا هذه المسيرة الآثمة؟ أم يريدون أن يسلموا شعوبهم وبلادهم إلى الحلم الصهيونيّ؟! وإن على أبناء الأمة أن يلفظوا هؤلاء المطبعين حتى يعلموا أن هذه الأمة تنفي خبثها ولا تقبل الخنوع والخذلان.

ودعا العلماء إلى استحضار المرابطين في القدس والضفة والقطاع في دعاء المسلمين، وبذل المال دعماً ونصرة لهم، ويدعون المسلمين جميعًا للتخلي عن كثير مما يتلهون به من شهوات الدنيا، والتفكير في شأن المسلمين العام، والاهتمام بأمر الإسلام والمسلمين؛ فإنّ ذلك من صميم الإيمان، ويتوجهون بالدعاء للمسلمين أن يأخذ الله بأيديهم ويبعث فيهم الهمّة العالية.

كما دعا العلماء إلى أن تكون خطبة عرفة وخطبة العيد والجمعة في سائر بلاد المسلمين مشتملة في أجزاء رئيسية منها على بيان خطورة هذه الجريمة وتعرية الحقد الصهيوني على الإسلام والمسلمين جميعاً، وبيان واجب الأمة تجاه كتاب ربها ومقدساتها كافة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

الموقعون على البيان

أولا الهيئات

1- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

2- هيئة علماء المسلمين في العراق

3- هيئة علماء اليمن

4- الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام

5- ملتقى دعاة فلسطين

6- هيئة علماء فلسطين

7- رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق

8- مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي

9- هيئة علماء المسلمين في لبنان

10- مركز محكمات للبحوث والدراسات

11- جمعية النهضة اليمنية

12- منتدى العلماء

13- مجلس الدعاة في لبنان

14- مركز تكوين العلماء - موريتانيا

15- هيئة علماء ليبيا

16- رابطة علماء المسلمين

17- رابطة علماء إريتريا

18. رابطة علماء أهل السنة

19. التجمع الإسلامي في السنغال

20. مجمع الخلفاء الراشدين

21. مجلس الدعاة في لبنان

22. اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية تركيا

23. جمعية علماء ماليزيا

24. التجمع الإسلامي في السنغال

25. التجمع الاسيوي لاتحاد العلماء المسلمين

26. تحالف المسجد العالمي للدفاع عن الأقصى

27. المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية بماليزيا (مابيم)

28. الرابطة العالمية لفقهاء الأمة

29. هيئة علماء السودان

30. رابطة علماء السادة المالكية في أفريقيا

31. الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين فيه لبنان

32. جمعية المعالي للعلوم والتربية بالجزائر

33. دار الإفتاء الليبية

34. هيئة علماء ليبيا

35. رابطة علماء المغرب العربي

36. رابطة علماء المسلمين

37. جماعة عباد الرحمن في السنغال

38. هيئة علماء السودان

39. جناح العلماء الحزب الإسلامي ماليزيا

40. اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا

41. الرابطة العالمية للفقهاء

42.مؤسسة أمناء الأقصى للدعاة وخريجي الشريعة

43. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

44. رابطة علماء الأزهر الشريف بالخارج

45. حركة NOR لمقاومة التطبيع

46.مؤسسة منبر الأقصى الدولية

47. رابطة علماء فلسطين

48. المجلس الإسلامي السوري

49. رابطة العلماء السوريين

ثانيًا الشخصيّات:

1- د. عبد المجيد الزنداني

2- الشيخ محمد الحسن ولد الددو

3- د. سالم الجفري

4- د. عصام البشير

5- د. علي القره داغي

6- د. محمد يسري

7- الإمام إبراهيم سك في السنغال

8- د. عبد الحي يوسف

9- د. عبد الله بن عبد المجيد الزنداني

10- د. همام سعيد

11- د. محمد الصغير

12- د.سعيد محمود اللافي

13- د. حسن سلمان

14- د. نواف تكروري

15- د. عبد الجبار سعيد

16- د. حافظ الكرمي

17- د. مفيد أبو عمشة

18- د. محمد سعيد بكر

19- د. أحمد الرقب

20- د. مروان ابو راس

21- د. محمود النفار

22- أ.د صالح حسين الرقب

23- أ.د محمود الشوبكي

24- د. محمد همام سعيد

25- د. إبراهيم مهنا

26- الشيخ علي اليوسف

27- د. جمال عبد الستار

28- الدكتور عطية عدلان أستاذ الفقه وأصوله ورئيس مركز محكمات للبحوث والدراسات

29- د. محمد أبو مصطفى

30- د. عبد السلام البسيوني

31- د. عبد الحي يوسف

32- د. الحسن الكتاني

33- الشيخ سامي الساعدي

34- الشيخ حسين عبدالعال

35- الأستاذ إسلام الغمري

36- د. محمد عويضة

37- د. منير جمعة

38- د. عمر الجيوسي

39- د. محمود الشجراوي

40- د. رضوان الاطرش

41. د. سعيد بن ناصر الغامدي

42. د. محمد عبد الكريم

43. الشيخ الملا أنور الفارقيني

44. سعد ياسين

45. أ.د. كامل صبحي صلاح

46. د. أحمد الكيالي

47. د. ناصر محمد صيام

48. د. أبوالهيجاء

49. عبد الصمد فتحي

50. د. عاطف محمد أبو هربيد

51.أ.د.نسيم شحدة ياسين

52. الشيخ محسن حوى

53. د. سعد الدين فخري الرفاعي

54. د. محمد الجمال

55. د.أنس زاهر المصري

56. أ د. أشرف نزار حسن

57. د فاطمة عبد الله عزام

58. د. أحمد شحروري جامعة