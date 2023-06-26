17 عملاً مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة بينها 3 عمليات إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 17 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وتصدي لـ4 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 7 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأسفرت عمليات المقاومة عن وقوع 8 إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، فيما تصدى أهالي قرية أم صفا برام الله لاعتداءات المستوطنين، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جنين بعمليتين منفصلتين، وقعت الأولى في منطقة الحرش، والثانية في مخيم جنين، إضافة إلى استهداف جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة بعبوات ناسفة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية، ورشقوهم بالحجارة خلال مواجهات، تخللها تحطيم مركبات للمستوطنين، وإصابة مستوطنين اثنين.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار قرب مفترق مستوطنة "يتسهار" بنابلس، تزامناً مع اندلاع مواجهات في بلدة حوارة، والتصدي للمستوطنين ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم عدد من مركباتهم، وإصابة 6 مستوطنين.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في قريوت، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة، إضافة إلى اندلاع مواجهات أخرى بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة حوسان بنابلس.