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التعليم تختتم امتحانات الثانوية العامة لعام 2023

الرسالة نت- غزة

اختتمت وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة لطلبة التوجيهي لهذا العام، على مستوى محافظات قطاع غزة، بامتحان تكنولوجيا المعلومات.

وتوزعت الامتحانات على 281 لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 87 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن، بينهم حوالي 38 ألف من قطاع غزة.

وقام على الإشراف على الامتحانات نحو 9 آلاف معلم، منهم 6 آلاف عملوا في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة، وسيتوزعون على مركزين مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

وشكر وكيل وزارة التربية والتعليم خالد أبو ندى كافة الكوادر في وزارة التربية التعليم وكافة الشركاء الذين كانوا على أتم الاستعداد لإنجاح هذا العمل الوطني الكبير.

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