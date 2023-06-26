هكذا تحظر المكالمات المجهولة في واتس آب

تُعد المكالمات الواردة من أرقام مجهولة واحدة من المشكلات المزعجة التي يواجهها المستخدمون في واتس آب، وغالبًا ما تكون مكالمات احتيالية.

وقد تعرّض العديد من المستخدمين في الهند؛ أكبر سوق لواتس آب مع أكثر من 500 مليون مستخدم، للمضايقة والخداع من خلال مكالمات احتيالية قادمة من أرقام دولية غير معروفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويستغل بعض القراصنة المكالمات الصوتية في التطبيق لاختراق الحسابات، ففي عام 2019 استغلت مجموعة من القراصنة المكالمات الصوتية في واتس آب لتثبيت برامج تجسس مِن بُعد في هواتف المستخدمين التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو iOS.

ولا توجد أي طريقة لفحص المكالمات التي تتلقاها عبر واتس آب، إذ إن تقنية حظر المكالمات الواردة من متصلين مجهولين المضمنة في هاتفك لا يمكنها فحص المكالمات الواردة عبر التطبيق، مما يسهل على المحتالين والمسوقين عبر الهاتف الوصول إليك.

لذلك بدأ واتس آب خلال الأسبوع الماضي بإطلاق ميزة جديدة تُسمى "إسكات المتصلين المجهولين" Silence unknown callers تعمل على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية والمكالمات الواردة من أشخاص مجهولين تلقائيًا لزيادة مستوى الحماية، ومنحك المزيد من الخصوصية.

لن تسمح هذه الميزة بصدور رنين من المكالمات الواردة من أشخاص مجهولين، لكنها ستظهر في قائمة المكالمات لديك، حتى يمكنك التصرف إذا كانت المكالمة من شخص مهم.

كيفية حظر المكالمات المجهولة والاحتيالية تلقائيًا في واتس آب:

انتقل إلى تطبيق واتس آب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings

اضغط على خيار الخصوصية Privacy

اضغط على خيار المكالمات Calls

فعّل خيار إسكات المتصلين المجهولين Silence Unknown Callers بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

الجدير بالذكر أن شركة ميتا قد عززت أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطبيق واتس آب خلال الشهر الماضي، لتقليل حوادث المكالمات غير المرغوب فيها، وتوقعت الشركة أن هذه التحديثات ستقلل هذه المكالمات بنسبة 50% على الأقل.

ميزات جديدة في واتس آب

تعديل الرسائل بعد إرسالها

أطلق واتس آب عددًا من الميزات الجديدة خلال الفترة الماضية، ومنها ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها.

وهي ميزة مهمة تتيح لك تدارك الأخطاء الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك إمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلك بعد إرسالها لتوضيحها.

ميزة قفل الدردشة

أطلق التطبيق ميزة أخرى تُسمى قفل الدردشة Chat Lock تتيح لك تأمين محادثاتك الحساسة التي لا تريد أن يراها أي شخص بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع.

إذ تعمل هذه الميزة على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم الدردشات المقفلة Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع، مما يتيح لك حماية بياناتك الهمة.