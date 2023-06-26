الاحتلال يكشف: إطلاق قذيفة صاروخية من جنين تجاه الأراضي المحتلة

كشف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، عن سقوط قذيفة صاروخية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون حدوث إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن قذيفة صاروخية أطلقت صباح اليوم من منطقة جنين، وانفجرت داخل الأراضي الفلسطينية دون تشكيلها أي خطر على المستوطنات.

وأوضح البيان أنه لم تسجل أي إصابات عقب انفجار القذيفة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة داخل الجيش باشرت بأعمال التمشيط في المنطقة، للوقوف على تداعيات الحادثة.

فيما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤول أمني، قوله إن القذيفة انفجرت في الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أجهزة أمن الاحتلال تحقق في الحادثة التي تعد تطورًا ملحوظًا في نوعية المقاومة بالضفة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إطلاق القذيفة من طراز "قسام 1" من منطقة مفتوحة في جنين.

وظهر في مقطع الفيديو صاروخان على الأقل، وقد وضعا على منصتي إطلاق نصبتا وأعدتا للإطلاق في كرم زيتون، كما ظهر في الفيديو، لافتة تشير إلى تاريخ اليوم، الإثنين، 26 حزيران/ يونيو الجاري، وكتب عليها: "قصف مغتصبات غلاف جنين في مرج ابن عامر بصواريخ قسام 1، الضفة درع القدس، القادم أعظم".

وتعتبر هذه عملية الإطلاق الثانية، عقب عملية الإطلاق في 24 أيار/ مايو الماضي، حيث حاولت المقاومة إطلاق صاروخ نحو مستوطنة "شكيد"