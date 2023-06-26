جيش الاحتلال يقتلع 70 شجرة زيتون معمّرة شرق بيت لحم

اقتلع جيش الاحتلال ، اليوم الإثنين، 70 شجرة زيتون معمرة، من منطقة "خلة القطن" شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تصريح مقتضب، إن الاحتلال اقتلع نحو 70 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها عن 20 عامًا، في منطقة "خلة القطن" شرقي بيت لحم.

وأوضح مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، حسن بريجية، أن الأشجار المستهدفة كانت مزروعة في مساحة 3 دونمات، وتقع بالقرب من "خلايل اللوز"، وتعود للمواطن يوسف عبيات.

وفي بداية حزيران/ يونيو الجاري، جرّف جيش الاحتلال منطقة أثرية في خربة فاعور جنوب بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ "شارع 60".

وارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العام، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 492 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وتراوحت الاعتداءات بين اعتداء مباشر، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.