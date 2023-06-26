طقس فلسطين في يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء اليوم الإثنين تطورات طقس فلسطين خلال الأيام القادمة بما فيها يوم عرفة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويكون الطقس هذه الليلة صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويشهد غداً الثلاثاء والذي يوافق يوم عرفة ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، ويكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ وتصبح الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتكون الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، وتصبح الدرجات أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.