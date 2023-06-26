الحكم بالسجن 5 سنوات ونصف على أسير من نابلس

أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، حكماً بالسجن خمس سنوات ونصف على أسير من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن حكماً بالسجن خمس سنوات ونصف صدر بحق الأسير عبد الرحمن البنا، بتهمة إيواء الشهيد أشرف نعالوة.

ويوجه الاحتلال للأسير البنا تهمة إيواء الشهيد من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أشرف نعالوة، منفذ عملية مستوطنة "بركان"، والتي أدت لمقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة.

وتوفي والد الأسير عبد الرحمن البنا في سبتمبر/ أيلول 2020، دون أن يتمكن من وداعه، وحرمته سجون الاحتلال من إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

ووقعت عملية إطلاق النار التي نفذها نعالوة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في المنطقة الصناعية "بركان" بمستوطنة "أرئيل" قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وبعدها بدأت رحلة المطاردة للشهيد.

وسخرت سلطات الاحتلال كافة إمكانياتها للوصول إلى الشهيد نعالوة، وشن جيش الاحتلال حملة واسعة من التنكيل بحق والديه وجميع أفراد العائلة.