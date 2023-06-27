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تصاريح العمل.. وزارة العمل تعلن عن تحديث ألوان تصاريح العمال

الرسالة نت- غزة

وزارة العمل تعلن عن تحديث أولوان تصاريح العمال ، أعلنت وزارة العمل بغزة، تحديث الألوان الخاصة بملف العمال في الداخل المحتل.

وأوضح وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين في تصريح صحفي:" إن عملية التحديث بحسب التعديلات التي أوصت بها لجنة المعايير، مضيفاً إن هناك 20 ألف عامل تغيرت ألوانهم للأفضل، فيما هناك 8 آلاف عامل تراجعت نقاطهم وبالتالي ألوانهم.

تصاريح العمال

وكانت الوزارة قد اعتمدت مساء أمس الأحد، توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بالداخل المحتل.

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 9 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل “العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري، أقدمية التسجيل”، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيداً عن التدخل البشري.

تصاريح العمل .. وزارة العمل

وأقرت الوزارة سابقاً عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في الداخل المحتل، تتمثل بـ “الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود”.

ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285697

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