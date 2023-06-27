مستوطنون يهاجمون المواطنين شمال أريحا

اعتدت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بالضرب على الرعاة أثناء رعيهم في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات في بيان صحفي، إن ما يقرب من 30 مستوطنا نفذوا صباح هذا اليوم في حوالي الساعة صباحا هجوما شرسا ضد الرعاة في منطقة عرب المليحات، واعتدت بالضرب المبرح على المواطن جمال سليمان مليحات ونجله الطفل عبد الحي مليحات 10 سنوات، والمواطن إبراهيم مليحات وأطفاله، وقامت باحتجاز قطيع من الأغنام، تخلله إطلاق نار كثيف أثناء هجومهم ضد المواطنين.

وأضاف مليحات أن هذا الاعتداء من قبل ميليشات المستوطنين يعد هو الأعنف منذ بداية هذا العام، واستمر هذا الهجوم منذ ساعات الصباح الباكر ولم تزل المناوشات قائمة بينهم وبين المواطنين.

ونبه مليحات أن استهداف هذه التجمعات البدوية وتنفيذ المخططات الاستيطانية ستعمل على إعادة ترسيم الحدود بعيدة المدى، وبذلك تبقى ممارسات الصمود اليومية على الأرض التي يبديها سكان التجمعات البدوية بصورة خاصة، عائقاً أمام المخططات (الإسرائيلية) لمحو الهوية الفلسطينية للمكان.

ولفت إلى أن منطقة عرب المليحات تحتدم فيها المعركة بين المواطنين والاحتلال الذي يسعى لتهجيرهم قسريا، وتتعرض المنطقة لهجمات يوميا من قبل المستوطنين.