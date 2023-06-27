ما هي أعراض التوحد عند الرضيع؟

تظهر أعراض التوحد عند الطفل الرضيع في طريقة تواصله، مع العالم من حوله وليس في مظهره الجسدي، فالأبحاث الأخيرة نجحت في تحديد علامات مبكرة على التوحد بين الأطفال من عمر 6 حتى 12 شهرا، للاستفادة من التشخيص والعلاج المبكرين.

ما هو مرض التوحد وما هو سبب الإصابة به؟

التوحد، ويسمى أيضاً اضطراب طيف التوحد (ASD)، وهو اضطراب عصبي نمطي شائع (نفس الفئة المصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وصعوبات التعلم، وغير ذلك من الاضطرابات التطورية). ويعني مصطلح “اضطراب النمو العصبي” أن هذه الحالة الشاذة تخلق مشكلة رئيسية في الدماغ النامي، وتتسبب في تأخير أو تحريف أنماط مهارات الطفل النمائية، على سبيل المثال المهارات الحركية أو اللغوية أو مهارات التعلم أو المهارات الاجتماعية.

متى تظهر أعراض التوحد عند الرضع؟

عادة ما تظهر أعراض التوحد عند الرضع بين عمر 12 إلى 24 شهرًا، ومع ذلك قد تبدأ بعض العلامات في الظهور على الطفل في عمر مبكر جداً ربما منذ الشهر الثاني من العمر.

أعراض التوحد عند الرضع

يوجد بعض التفاوت في عمر تطور المهارات النمائية لدى الأطفال الطبيعيين، ولكن قد يشير غياب بعض هذه المهارات أو فقدها بعد اكتسابها إلى احتمالية إصابة الطفل بالتوحد.

تختلف أعراض التوحد لدى الرضع من حالة لأخرى، ونذكر فيما يلي العلامات التي قد يلاحظها الآباء على أطفالهم الرضع من شهر لآخر:

أعراض التوحد في عمر شهرين

تشمل علامات وأعراض التوحد عند الرضع عمر شهرين وثلاثة أشهر ما يلي:

عدم متابعة الأجسام المتحركة بعينيه، فمثلًا لا يتابع الرضيع تحرك الأم أمامه.

غياب الاستجابة للأصوات العالية.

عدم إمساك الأشياء بيديه.

غياب الابتسام استجابة للآخرين.

عدم الانتباه لوجود الأشخاص حوله.

عدم المناغاة والثرثرة، مثل إصدار الأصوات غير المفهومة.

أعراض التوحد في عمر 6 أشهر

تتضمن أعراض وعلامات التوحد في الشهر السادس والسابع ما يلي:

عدم التواصل البصري، ويعد من أبرز أعراض التوحد عند الرضع في مختلف المراحل.

غياب محاولة الوصول إلى الأشياء، فعلى سبيل المثال لا يمد الطفل يده محاولًا الإمساك بلعبة معلقة ولا يتابع حركتها.

عدم الاستجابة للأصوات بتحريك الرأس بحثًا عن مصدر الصوت.

عدم إظهار أي عاطفة أو تعبيرات تجاه الأشخاص حتى الوالدين، فلا يبتسم عند رؤيتهما ولا يبكي إذا رحلوا.

قلة أو عدم إظهار تعبيرات تدل على البهجة أو الضحك.

قلة المناغاة وهي إصدار أصوات مثل دا، دا أو با، با.

عدم إظهار اهتمام باللعب مع الآخرين، مثل لعبة الإخفاء وهي أن يخفي أحد الوالدين وجهه بيديه ثم يظهره فجأة فيضحك الطفل.

أعراض التوحد في عمر 9 أشهر

يمكن أن تظهر أعراض التوحد عند الرضع في عمر 9 شهور كالآتي:

عدم الالتفات للمكان أو الشيء الذي يشير إليه الشخص.

عدم الاستجابة عند سماع اسمه حتى بصوت الأم.

قلة المناغاة، أو تقليد الأصوات، أو الابتسام وإظهار تعبيرات الوجه الأخرى.

عدم إظهار ترحيب عند رؤية الأشخاص المألوفين له.

عدم القدرة على الجلوس دون مساعدة، وكذلك عدم استطاعة الوقوف مع الدعم.

عدم المشاركة في اللعب مع أحد الوالدين مثل تبادل دمية بينهما، وعدم نقل اللعبة من يد لأخرى.

أعراض التوحد في عمر السنة

تظهر أعراض التوحد عند الأطفال في عمر السنة في صورة الآتي:

عدم الإشارة إلى الأشياء.

قلة أو عدم الاستجابة إلى الإيماءات أو الإشارات أو استخدامها، مثل التلويح باليد بمعنى مع السلامة أو هز الرأس بالموافقة أو الرفض.

عدم فهم الأوامر المصحوبة بحركات، مثل قول هات مع مد اليد مفتوحة.

عدم نطق كلمات مفردة، مثل ماما، وبابا.

غياب الحبو، وعدم استطاعة الطفل الوقوف حتى مع إمساك أحد بيديه، أو ممسكًا بالأثاث.

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أعراض التوحد عند عمر 18 شهرًا

تشمل أعراض التوحد عند الرضع في عمر 18 شهرًا ما يلي:

غياب الإشارة إلى الأشياء بهدف لفت نظر الآخرين إليها.

عدم التعرف على الأشياء المألوفة، مثل الملاعق أو الأكواب.

عدم تقليد الآخرين.

قلة الكلمات التي يستخدمها الطفل سواء المفهومة أو غير المفهومة عن ست كلمات، وعدم تقليد الكلام أو إظهار القدرة على تعلم كلمات جديدة.

غياب التأثر بقدوم الوالدين أو رحيلهما.

عدم المشي.

تجدر الإشارة إلى أن ظهور العلامات والأعراض السابقة لا تعني حتمية إصابة الطفل بالتوحد، ولكنها تستدعي مراجعة الطبيب لمعرفة أسباب التأخر في تطور المهارات النمائية وإجراء الفحوصات اللازمة.

أعراض عامة للتوحد عند الرضع والأطفال

قد تظهر أعراض التوحد التالية عند المصابين به في أي عمر:

تجنب التواصل البصري.

الميل للعزلة وعدم إبداء اهتمام لما يحدث حوله.

صعوبة التفاعل مع الآخرين أو إدراك مشاعرهم.

تأخر الكلام.

ترديد كلمات أو عبارات معينة مرارًا وتكرارًا.

تفضيل الروتين والانزعاج الشديد عندما يطرأ أي تغير طفيف عليه.

تركيز الاهتمام على شيء محدد.

تكرار سلوكيات معينة، مثل الرفرفة، أو التأرجح، أو الدوران.

زيادة أو قلة الحساسية للمثيرات الحسية، مثل الأصوات، والأضواء، وقوام الأشياء.

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نصيحة الطبيب

يفيد إلمام الوالدين بعلامات وأعراض التوحد عند الرضع في اكتشافه والبدء في العلاج مبكرًا، وهو ما يزيد من الاستجابة للعلاج؛ لذا ينبغي مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تأخر في المهارات النمائية لدى الطفل لتقييم الحالة ووضع خطة العلاج.