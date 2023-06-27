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لتجنب فسادها.. نصائح للتعامل مع لحوم الأضاحي

الرسالة نت- محمود هنية

قال الدكتور عدلي سكيك استشاري التغذية والصحة العامة، إنّ لحوم الأضاحي يجب ألا تترك ‏خارج الثلاجات لمدة تزيد عن 6 ساعات بعد عملية الذبح في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ناصحا ‏بوضعها في (الفريزر) للحفاظ عليها.‏
وأوضح سكيك لـ(الرسالة نت) أن المؤسسات عليها مراعاة توزيع اللحوم في نفس يوم الذبح لتجنب ‏تلفها.‏
وذكر أن المواطنين عليهم وضع اللحوم في أكياس بلاستيكية حسب احتياج أفراد الأسرة، ومن ثم ‏تفريغ الهواء منها وحفظها في الفريزر.‏
وأشار إلى ضرورة فصل اللحمة عن أي عظم لحفظها لوقت أكبر، مبينا أن إذابة اللحم المجمد ‏يعرضه للتلف في حال عدم طهيه أو تجميده من جديد.‏
وأوضح أن التعرف على اللحوم الفاسدة يتم بثلاثة طرق، الأولى تتمثل في الملمس، فاللحم ملمسه ‏ناعم ومتماسك، خلافا للفاسد الذي يكون لزجا وطريا.‏
‏ أما الطريقة الثانية فيجري التعرف عليها باللون، فالطازج يكون لونه أحمر فاتح أو قاني، لكن ‏فساده يغيره للون الأزرق أو الأخضر، خاصة إذا كان اللحم بجانب العظم، فأي لحم  لونه ‏أزرق ‏أو ‏أخضر ‏وجب ‏إتلافه مباشرة.‏
أما الطريقة الثالثة فهي ‏بالشم فاللحم الطازج تكون رائحته محببة، لكن الفاسد تميل رائحته ‏للحمضية وقريب من رائحة الفضلات.‏
وشدد على أن تناول الطعام الفاسد يسبب أضرارا‏ كبيرة، فهو يكون مليء بالبكتيريا، ويسبب ‏التسمم‏ الغذائي.‏

 

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