الكتلة الإسلامية تهنئ الشعب والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

تقدمت الكتلة الإسلامية في جامعات ومعاهد الضفة الغربية من الطلبة والشعب الفلسطيني الأبي والأمة العربية والإسلامية، بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله أن يعيده علينا وقد تحرر أقصانا وأسرانا من دلس المحتلين.

وتابعت خلال بيانٍ لها "زملاؤنا الطلبة، يا شعبنا المقاوم المرابط.. يمر علينا عيد الأضحى المبارك وضفة العياش تهتز تحت أقدام المحتلين، فها هم أبناء الكتلة الميامين يروون بدمائهم الزكية ثرى الوطن، ويقدمون التضحيات العظام على خطى السابقين من زملائهم دفاعا عن أقصانا وأرضنا، ليؤكدوا على ديمومة المقاومة وتعاقبها جيلا بعد جيل، فطوبى لكم شهداءنا.

وأكدت أن خيار المقاومة سيبقى هو السبيل لنيل حريتنا وتحرير أقصانا وأسرانا وكل أرضنا معاهدة الله أن تبقى الوفية لدماء الشهداء والسير على درب ذات الشوكة مهما بلغت.

وشددت بالقول "إن أجهزة السلطة تأبى إلا مواصلة نهجها غير الوطني بملاحقة المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا، فها هي تواصل اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وعددًا آخر من الطلبة في مختلف الجامعات، في الوقت الذي تغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، ونقول لتلك الأجهزة التحقوا بسفينة الوطن واركبوا مع شعبكم في مسيرة التحرير وكفوا أيديكم عن مقاومي هذا الشعب قبل فوات الأوان".

وكانت قد دعت حركة حماس كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط يخوض معركة مصيرية، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب وحده الصف الوطني ودعم صمود شعبنا ومقاومته.